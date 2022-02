Excursion en minicar : journée au Puy du Fou Mellac, 17 avril 2022, Mellac.

Excursion en minicar : journée au Puy du Fou Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3 Mellac

2022-04-17 06:30:00 – 2022-04-18 02:00:00 Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3

Mellac Finistère Mellac

Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du Fou brise les codes des parcs d’attractions classiques. Sacré meilleur Parc au monde ! Le Puy du Fou propose des spectacles vivants, un écrin de verdure préservé, des animaux, des villages historiques reconstitués …

Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.»

ouestybus@gmail.com +33 7 82 82 82 63

Zone de covoiturage 3 P.A Kervidanou 3 Mellac

