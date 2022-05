Excursion en minicar : fête historique de Vannes, 14 juillet 2022, .

Excursion en minicar : fête historique de Vannes

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-14 20:00:00

Chaque année, pendant trois jours au mois de juillet, Vannes prend rendez-vous avec son histoire et tourne les pages de son riche passé. Dans le Jardin des Remparts ou dans les ruelles de la vieille ville, visitez les échoppes du forgeron et du frappeur de monnaie, admirez les spectacles de fauconnerie et les démonstrations d’artillerie, goûtez à la cuisine médiévale. La magie ne s’arrête pas avec la tombée de la nuit, grâce aux spectacles de cracheurs de feu et au grand bal populaire. Cette grande fête est aussi l’occasion de visiter Vannes. Car avec quelque 272 édifices classés à l’inventaire des Monuments historiques, cette cité cache derrière ses remparts un passé chargé d’histoire. Bâtie en amphithéâtre au fond du golfe du Morbihan, la vieille ville médiévale s’enroule depuis des siècles autour de la cathédrale Saint-Pierre, confortablement entourée de ses solides remparts.

ouestybus@gmail.com +33 7 82 82 82 63 http://www.ouestybus.com/

