Excursion en minicar à Rennes Quimper, 26 février 2022, Quimper.

Excursion en minicar à Rennes Gare Routière 2 Place Louis Armand Quimper

2022-02-26 – 2022-02-26 Gare Routière 2 Place Louis Armand

Quimper Finistère Quimper

Le cœur historique de Rennes vous délivre les charmes incontournables de son patrimoine au cours de cette visite où vous découvrirez dans un premier temps ses rues bordées de maisons à pans-de-bois et d’hôtels particuliers en pierre. Puis, vous visiterez le fleuron du patrimoine rennais : le palais du Parlement de Bretagne. Plafonds à la française, boiseries sculptées et dorées, l’écrin est à la hauteur des fonctions prestigieuses de cette figure emblématique qui vous révèle comment elle a bravé le temps et les flammes.

Samedi 26 février.

Départ de la gare routière de Quimper à 8h.

Tarif : 40€ (Afin de valider votre inscription, merci de nous transmettre un chèque de 10€/personne (SARL OuesTyBus – Coat Ilis – 29140 Tourc’h). En cas de désistement, il ne sera procédé à aucun remboursement si nous ne trouvons personne pour vous remplacer.)

+33 7 82 82 82 63

Le cœur historique de Rennes vous délivre les charmes incontournables de son patrimoine au cours de cette visite où vous découvrirez dans un premier temps ses rues bordées de maisons à pans-de-bois et d’hôtels particuliers en pierre. Puis, vous visiterez le fleuron du patrimoine rennais : le palais du Parlement de Bretagne. Plafonds à la française, boiseries sculptées et dorées, l’écrin est à la hauteur des fonctions prestigieuses de cette figure emblématique qui vous révèle comment elle a bravé le temps et les flammes.

Samedi 26 février.

Départ de la gare routière de Quimper à 8h.

Tarif : 40€ (Afin de valider votre inscription, merci de nous transmettre un chèque de 10€/personne (SARL OuesTyBus – Coat Ilis – 29140 Tourc’h). En cas de désistement, il ne sera procédé à aucun remboursement si nous ne trouvons personne pour vous remplacer.)

Gare Routière 2 Place Louis Armand Quimper

dernière mise à jour : 2022-01-11 par OT QUIMPER / LOCRONAN