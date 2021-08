Excursion en mer autour du Cap Fréhel Erquy, 3 août 2021, Erquy.

Excursion en mer autour du Cap Fréhel 2021-08-03 – 2021-08-03 Rue du Port Entrée Zone Criée

Erquy Côtes d’Armor Erquy

Au départ du port d’Erquy, embarquez à bord d’une vedette pour découvrir le Cap Fréhel comme vous ne l’avez jamais vus !

C’est l’un des sites les plus impressionnants de Bretagne avec des falaises dominant la mer de 70 mètres. Ce point de vue maritime unique vous permettra d’admirer, selon la période, le rocher où nichent diverses espèces d’oiseaux marins.

Vous aurez plaisir à observer les guillemots, pingouins, huîtriers pie et cormorans huppés. Ensuite, direction le célèbre château de Fort La Latte : site légendaire et réserve ornithologique dominant la mer.

Durée : 2h15. Ouvert à tous. Payant.

Réservation et horaires disponibles aux bureaux d’informations touristiques de Pléneuf-Val-André et Erquy.

accueil@armor-navigation.com +33 2 96 33 04 45 http://www.armor-navigation.com/

