Excursion en mer autour du Cap d’Erquy Erquy, 3 août 2021, Erquy.

Excursion en mer autour du Cap d’Erquy 2021-08-03 17:30:00 – 2021-08-03 Rue du Port Entrée zone criée

Erquy Côtes d’Armor

Au départ du port d’Erquy, embarquez à bord d’une vedette pour découvrir le Cap d’Erquy comme vous ne l’avez jamais vus !

Bien plus qu’une balade en mer, admirez des points de vue visibles uniquement depuis la mer et découvrez les richesses ornithologiques et géologiques de la Côte de Penthièvre.

Durée : 1h15. Ouvert à tous. Payant.

Réservation et horaires disponibles aux bureaux d’informations touristiques de Pléneuf-Val-André et Erquy.

accueil@armor-navigation.com +33 2 96 33 04 45 http://www.armor-navigation.com/caps-erquy-frehel-mer/

