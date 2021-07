Excursion en mer autour du Cap d’Erquy Erquy, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Erquy.

Excursion en mer autour du Cap d’Erquy 2021-07-23 17:30:00 – 2021-07-23 Rue du Port Entrée zone criée

Erquy Côtes d’Armor Erquy

Au départ du port d’Erquy, embarquez à bord d’une vedette pour découvrir le Cap d’Erquy comme vous ne l’avez jamais vus !

Bien plus qu’une balade en mer, admirez des points de vue visibles uniquement depuis la mer et découvrez les richesses ornithologiques et géologiques de la Côte de Penthièvre.

Durée 1h15 environ

Réservation aux Bureaux touristiques de Pléneuf-Val-André et Erquy

+33 2 96 33 04 45 http://www.armor-navigation.com/caps-erquy-frehel-mer/

