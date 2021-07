Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Excursion en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Excursion en mer à bord de l’Eros Saint-Valery-en-Caux, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Valery-en-Caux. Excursion en mer à bord de l’Eros 2021-07-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-19 18:15:00 18:15:00

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Le bateau Eros vous emmène jusque Fécamp où vous aurez une escale avant de reprendre le bateau pour rentrer à St Valery.

Départ 9h30, retour 18h15 (horaires à confirmer)

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance. Le bateau Eros vous emmène jusque Fécamp où vous aurez une escale avant de reprendre le bateau pour rentrer à St Valery.

Départ 9h30, retour 18h15 (horaires à confirmer)

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent… +33 6 07 23 47 71 Le bateau Eros vous emmène jusque Fécamp où vous aurez une escale avant de reprendre le bateau pour rentrer à St Valery.

Départ 9h30, retour 18h15 (horaires à confirmer)

Billetterie à la cabane sur le quai, près du pont.

Les horaires peuvent évoluer selon les conditions météo et les réservations. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville 49.86844#0.71057