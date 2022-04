Excursion du samedi : Gavarnie et le pont d’Espagne Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Excursion du samedi : Gavarnie et le pont d'Espagne Lourdes, 23 avril 2022, Lourdes.

2022-04-23 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-24 19:00:00 19:00:00 LOURDES Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Tous les samedis du 23 avril au 24 septembre 2022 au départ de Lourdes, découvrez deux sites majeurs des Pyrénées : le pont d’Espagne et le cirque de Gavarnie. Au programme : > 08h00 – Départ de Lourdes : 2 points de départs possibles : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne). > 09h15 – Pont d’Espagne > 12h00 – Cauterets. Pause déjeuner et découverte d’un savoir faire gourmand : la fabrication du berlingot. > 14h30 – Gavarnie > 18H30/ 19h – Retour à Lourdes Durée : 1 jour / 10h

Tous les samedis du 23 avril au 24 septembre 2022, réalisez le doublé au cours de votre séjour à Lourdes en combinant les deux grands sites majeurs des Vallées de Lourdes – Gavarnie : le cirque de Gavarnie et le Pont d'Espagne !

Départ : 8h00 / Retour : 19h Tarifs : adulte 35€ / enfant (5 à 12 ans) : 20€ / gratuit – de 5 ans ACCÈS : Merci de vous présenter 15 minutes avant sur l’un des 3 points de départ : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne). Billetterie à l’Office de Tourisme de Lourdes ou via les coordonnées ci-dessous. LOURDES Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis Lourdes

