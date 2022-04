Excursion du mardi : Voyage au cœur des Pyrénées – Gavarnie Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Excursion du mardi : Voyage au cœur des Pyrénées – Gavarnie Lourdes, 26 avril 2022, Lourdes. Excursion du mardi : Voyage au cœur des Pyrénées – Gavarnie LOURDES Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis Lourdes

2022-04-26 08:45:00 08:45:00 – 2022-09-27 19:00:00 19:00:00 LOURDES Au départ de Lourdes : Gare sncf ou avenue du Paradis

Lourdes Hautes-Pyrénées Tous les mardis du 26 avril jusqu’en septembre, allez à la rencontre de la plus célèbre arène naturelle du monde, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le cirque de Gavarnie ! Au programme : > 08h45 – Départ de Lourdes : 2 points de départs possibles : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne). – Option 1 : Stop au Parc Animalier des Pyrénées* à Argelès-Gazost (2h30)

*Entrée au parc non comprise dans le tarif de l’excursion. – Option 2 : Stop Marché d’Argelès-Gazost (1h-1h15) puis 11h00 –Départ pour l’Abbaye de Saint-Savin (visite gratuite) > 12h00 – Retour au Parc Animalier d’Argelès-Gazost et départ pour Gavarnie > 13h00 – Arrivée à Gavarnie, pique-nique (non compris) au pied du Cirque ou déjeuner à l’hôtellerie du cirque

Temps Libre > 16H45 – Dégustation chez Pierre Sajous à Beaucens > 18H30/ 19h – Retour à Lourdes Durée : 10h

Tous les mardis du 26 avril jusqu'en septembre, partez le temps d'une journée en immersion dans les Pyrénées avec, pour point d'orgue, la découverte d'un des sites naturels cher à Victor Hugo : le Cirque de Gavarnie "colosseum de la nature". escapyren@gmail.com

*Entrée au parc non comprise dans le tarif de l’excursion. – Option 2 : Stop Marché d’Argelès-Gazost (1h-1h15) puis 11h00 –Départ pour l’Abbaye de Saint-Savin (visite gratuite) > 12h00 – Retour au Parc Animalier d’Argelès-Gazost et départ pour Gavarnie > 13h00 – Arrivée à Gavarnie, pique-nique (non compris) au pied du Cirque ou déjeuner à l’hôtellerie du cirque

Temps Libre > 16H45 – Dégustation chez Pierre Sajous à Beaucens > 18H30/ 19h – Retour à Lourdes Durée : 10h

Durée : 10h

Départ : 8h45 / Retour : 19h Tarifs : adulte 35€ / enfant (5 à 12 ans) : 20€ / gratuit – de 5 ans Billetterie en vente à l'Office du Tourisme ou via les coordonnées ci-dessous. ACCÈS : Merci de vous présenter 15 minutes avant sur l'un des 3 points de départ : gare sncf (arrêt de bus) ou avenue du Paradis (face hôtel Espagne).

