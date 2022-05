EXCURSION – DU CANAL DU MIDI À L’OULIBO- AUTOCARS PONS, 5 juin 2022, .

EXCURSION – DU CANAL DU MIDI À L’OULIBO- AUTOCARS PONS

2022-06-05 – 2022-06-05

69 EUR Départ matinal à destination de Bize-Minervois, découverte du Hameau du Somail lors d’une croisière commentée à bord de la gabarre en bois “la Capitane”, réplique du XIXème siècle.

Passage d’une écluse en montée et en descente, navigation sur un pont-canal et le long de l’épanchoir des patiasses. Déjeuner dans une auberge traditionnelle avec un menu aux saveurs de l’olive à Cabezac. L’après-midi, une visite guidée à l’ombre des oliviers et dans un moulin (avec son et lumière) vous emmènera sur les traces de l’histoire de l’olivier.

Dégustation commentée d’olives Lucques du Languedoc et d’huile d’olive. Retour vers votre localité en fin de journée.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar ;

La croisière commentée en gabare sur le Canal du Midi.

Le déjeuner au restaurant (appétitif de bienvenue, entrée,

plat, dessert café et 1/4 de vin au choix)

La visite guidée du moulin à huile d’olive avec dégustation.

Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas mentionné

dans “ce prix comprend

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE “Pass sanitaire” valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

