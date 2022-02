Excursion – Des puces au musée de l’air Wattrelos Tourisme, 21 mai 2022, Wattrelos.

Excursion – Des puces au musée de l’air

Wattrelos Tourisme, le samedi 21 mai à 06:00

Parcourez les allées des Puces de Saint-Ouen, reconnues comme l’un des plus grands marchés d’antiquités du monde. Cette institution de la brocante compte 14 marchés différents qui sauront ravir vos yeux par des objets du quotidien (disques, livres, affiches…) ou par des objets venant de pays lointains. Après le déjeuner libre, vous prendrez la direction du musée de l’Air et de l’Espace, vous y découvrirez un patrimoine historique lié au domaine de l’aéronautique et de l’espace. Au fil des différents halls, vous admirerez le Concorde, des avions de la Seconde Guerre mondiale et bien d’autres témoins de l’histoire aérospatiale. Samedi 21 mai 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ entre 6h et 6h45 et retour entre 19h30 et 20h – horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 55€ pour les adhérents, 70€ pour les non adhérents avec le transport et l’entrée au Musée de l’Air (sous réserve de 50 participants) – Chèque à l’ordre de Office de Tourisme de Wattrelos – Paiement possible en chèques vacances Inscriptions avant le 23 avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

55€ pour les adhérents, 70€ pour les non adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions

Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T06:00:00 2022-05-21T20:00:00