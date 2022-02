Excursion – De Guise à Parfondeval Wattrelos Tourisme, 19 novembre 2022, Wattrelos.

Excursion – De Guise à Parfondeval

Wattrelos Tourisme, le samedi 19 novembre à 08:30

Une utopie sociale ! Telle était la volonté de Jean-Baptiste André Godin. Le fondateur de la manufacture des fameux poêles Godin imaginait une société offrant à ses employés les « équivalents de la richesse ». Il réalisa pendant la seconde moitié du XIXe siècle le Familistère ou « Palais Social ». Vous découvrirez le Familistère à travers son musée de site, l’appartement témoin, les cours des pavillons d’habitation, le jardin d’agrément, les économats, le Théâtre du Familistère… Après le déjeuner, nous vous proposons une visite guidée du village de Parfondeval et de son église fortifiée. Ce petit village bucolique et champêtre saura vous charmer par des habitations de briques rouges et au toit d’ardoises bleues. Samedi 19 novembre 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre 7h30 et 8h30, retour sur la métropole vers 19h (horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 72€ pour les adhérents – 87€ pour les non-adhérents avec transport, visites guidées du Familistère et de Parfondeval, ainsi que le repas (sous réserve de 40 personnes) Inscriptions avant le samedi 8 octobre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos



