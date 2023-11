Excursion dans les arts numériques au Centre culturel canadien Centre Culturel Canadien à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Excursion dans les arts numériques au Centre culturel canadien Centre Culturel Canadien à Paris Paris, 8 décembre 2023, Paris. Le mardi 19 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le mercredi 13 décembre 2023

de 13h30 à 14h30

Le vendredi 08 décembre 2023

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 08 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

En décembre, des visites guidées gratuites pour découvrir la nouvelle exposition du Centre culturel canadien ! Le Centre culturel canadien vous invite à la découverte de sa toute nouvelle exposition, En d’infinies variations ! Interactives ou contemplatives, génératives ou performatives, les œuvres exposées de 10 artistes internationaux offrent un panorama fascinant de la création contemporaine à l’ère des algorithmes et de l’intelligence artificielle. Seul.e, entre ami.e.s ou en famille, laissez-vous guider par nos équipes pour explorer ces nouveaux processus de création à la croisée des arts et de la technologie ! Visites guidées gratuites : Vendredi 8 décembre à 18h et 20h

Mercredi 13 décembre à 13h30

Jeudi 14 décembre à 18h

Mardi 19 décembre à 16h En d’infinies variations au Centre culturel canadien à Paris

du 7 décembre 2023 au 19 avril 2024

Entrée libre du lundi au vendredi (10h-18h) Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le 104, et en partenariat avec Elektra. Centre Culturel Canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/en-dinfinies-variations/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/en-dinfinies-variations/

Timothy Thomasson, I’m Feeling Lucky, 2023 – Animation procédurale générée en temps-réel par ordinateur Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Culturel Canadien à Paris Adresse 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Culturel Canadien à Paris Paris latitude longitude 48.8723990129644,2.3124140325526

Centre Culturel Canadien à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/