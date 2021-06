Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Excursion dans le village fortifié de Larresingle Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Excursion dans le village fortifié de Larresingle Aire-sur-l’Adour, 19 juin 2021-19 juin 2021, Aire-sur-l'Adour. Excursion dans le village fortifié de Larresingle 2021-06-19 13:30:00 – 2021-06-19 19:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de Larresingle : Cap sur Larressingle, le plus petit village fortifié de France, pour une visite guidée suivi d’une

dégustation de vins d’ici.

dégustation de vins d’ici.

dégustation de vins d’ici.

dégustation de vins d’ici.

