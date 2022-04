Excursion commentée du Sillon de Talbert Pleubian, 21 avril 2022, Pleubian.

Excursion commentée du Sillon de Talbert Pleubian

Pleubian Côtes d’Armor

En compagnie de Julien, garde du littoral, remontez la plus grande flèche de galets en France. Là, un point de vue incroyable sur l’archipel d’Ollone s’offrira alors à vous. Le Sillon de Talbert, site naturel exceptionnel, sauvage et d’une grande vulnérabilité (comme en atteste la brèche qui s’y est formée depuis l’hiver 2018) se dévoilera ainsi sous vos pas. Site géologique unique et repère incontournable pour de nombreuses espèces, cet espace remarquable regorge de curiosités à découvrir.

maison-littoral-pleubian@orange.fr +33 2 96 16 54 67

Pleubian

