Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site d'intérêt géologique, protégé en Réserve naturelle régionale. Accompagnée par un garde du littoral, partez à la découverte de cet espace naturel remarquable.

