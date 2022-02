EXCURSION – CARNAVAL VENITIEN DE CASTRES – AUTOCARS PONS Lodève, 13 mars 2022, Lodève.

EXCURSION – CARNAVAL VENITIEN DE CASTRES – AUTOCARS PONS Lodève

2022-03-13 – 2022-03-13

Lodève Hérault

29 EUR Départ le matin à destination de Castres pour assister à son célèbre et incontournable carnaval vénitien. Mi-mars, les rues de la ville s’animent et se parent de couleurs flamboyantes et de silhouettes majestueuses. Les Masqués vénitiens de France et les Masqués vénitiens de Castres déambulent dans la ville le temps d’un week-end. Place à la beauté, au mystère, au charme et à l’élégance ! « La petite Venise du Languedoc» n’a jamais aussi bien porté son nom.

Vous trouverez sur la place Jean Jaurès, de quoi prendre un apéritif italien ainsi qu’un marché de produits aux doux parfums d’Italie sur la place Pierre Fabre. Entre épicerie fine et artisanat, le marché installé place Pierre-Fabre à l’occasion du Carnaval mettra à l’honneur la gastronomie italienne et la culture vénitienne. Panettones, charcuterie ou encore fromages sont à dégustersur place, ou à emporter pour les gourmands. Retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar

Ce prix ne comprend pas :

Les achats personnels et ce qui n’est pas

mentionné dans « ce prix comprend »

Tout voyageur doit être en mesure présenter à la montée de l’autocar une pièce d’identité et le QR CODE « Pass sanitaire » valide. (voir conditions sur www.gouvernement.fr)

À défaut, l’accès au car sera refusé sans ouvrir droit à aucun remboursement (transport, repas et prestations incluses).

