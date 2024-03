[EXCURSION] Cap Fréhel et Fort La Latte Université Rennes 2 Rennes, samedi 13 avril 2024.

Randonnée sur les sentiers entre Cap Fréhel et Fort La latte Samedi 13 avril, 09h00 1

Du 2024-04-13 09:00 au 2024-04-13 18:00.

Embarquez pour la dernière excursion de l’année sur les chemins de randonnées du Cap Fréhel.

Au programme : randonnée pédestre, pique-nique (non fourni) et visite de Fort La Latte.

Prévoyez des chaussures de marche, des vêtements de pluie et un pique-nique pour le midi !

Infos pratiques :

> Places limitées

> 10€ / paiement en espèces ou en carte

> Réservation au CMI Rennes avant le jeudi 11 avril

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Université Rennes 2 université rennes 2 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine