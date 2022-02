Excursion – Bruxelles à s’en lécher les babines Wattrelos Tourisme, 10 décembre 2022, Wattrelos.

Excursion – Bruxelles à s’en lécher les babines

Wattrelos Tourisme, le samedi 10 décembre à 07:30

Découvrez le centre historique de Bruxelles au travers de ses spécialités gourmandes. Au fil d’une visite guidée vous menant du Grand Sablon, au Manneken Pis, aux galeries Saint Hubert…, votre guide évoquera un patrimoine bien alléchant. Il vous présentera boutiques et maisons de bouche : chocolatiers, pâtissiers, biscuitiers, fromagers, restaurants…, leurs traditions et leurs créations. Plusieurs dégustations vous seront proposées et une pause dans un estaminet vous donnera l’occasion de goûter une bière accompagnée de charcuteries locales. Après cette visite vous pourrez, selon vos envies, visiter le marché de Noël, faire les boutiques pour trouver vos cadeaux ou poursuivre votre découverte du patrimoine bruxellois. Samedi 10 décembre 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre 7h30 et 8h30, retour sur la métropole vers 20h (heures et lieux de RDV donnés après confirmation de l’excursion – horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 53€ pour les adhérents – 68€ pour les non-adhérents (avec transport et visite guidée gourmande – attention repas libre – sur une base de 40 personnes) Inscriptions avant le samedi 22 octobre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

53€ pour les adhérents – 68€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions

Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T07:30:00 2022-12-10T20:00:00