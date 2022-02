Excursion – Balade dans l’Oise Wattrelos Tourisme, 9 avril 2022, Wattrelos.

Le matin, partez à la découverte de l’Abbaye de Royaumont. Cette abbaye cistercienne, vieille de 800 ans, vous accueille pour vous faire découvrir le génie des bâtisseurs du Moyen Âge. Au fil des salles voûtées, de ses jardins comme celui des 9 carrés ou encore celui du cloitre, l’abbaye vous livrera ses secrets lors d’une visite guidée. Le midi, déjeunez à « La table de Royaumont », installée dans l’une des plus belles salles voûtées de l’abbaye. Sa cuisine locale s’inspire du Potager-Jardin de l’abbaye où elle puise une partie de sa matière. Puis vous prendrez la direction de Longueil-Annel pour une croisière au fil de l’Oise pour un moment d’exploration de la faune et de la flore ainsi que du patrimoine de la vallée de l’Oise. Samedi 26 mars 2022 Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ vers 6h30 et retour entre 19h et 19h30 – horaires donnés à titre indicatif) Tarifs* : 97€ pour les adhérents, 112€ pour les non-adhérents avec le transport, visite guidée, le déjeuner à l’abbaye et la croisière (sous réserve de 40 participants) – Chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Wattrelos – Paiement possible en chèques vacances Inscriptions avant le mercredi 23 février 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

