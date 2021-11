Gignac Gignac Gignac, Hérault EXCURSION AU PERTHUS | GINHOUX VOYAGES Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Gignac Hérault EUR 27 27 Le 21 novembre, Ginhoux Voyages vous propose une excursion shopping au Perthus à la journée. Ramassage du bus :

7h00 : Gignac, parking du Mc Donald’s

7h05 : Saint-André-de-Sangonis, Cave Coopérative

7h15 : Clermont l’Hérault, GR

7h20 : Paulhan, Arrêt Salle des Fêtes

7h30 : Pézenas, GR et arrêt Carrefour TARIF : 27€/personne

Repas libre à votre charge Informations et réservations : 04 67 96 11 88

