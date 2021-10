Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault EXCURSION AU PERTHUS Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

EXCURSION AU PERTHUS Clermont-l’Hérault, 24 octobre 2021, Clermont-l'Hérault. EXCURSION AU PERTHUS Clermont-l’Hérault

2021-10-24 07:15:00 – 2021-10-24 18:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault EUR 27 À 7h15 au départ de la gare routière, Ginhoux Voyages vous propose une journée “shopping” au Perthus (Espagne). Arrêt à la salle des fêtes de Paulhan à 7h20. Repas libre non compris. Retour vers 18h30. À 7h15 au départ de la gare routière, Ginhoux Voyages vous propose une journée “shopping” au Perthus (Espagne). Arrêt à la salle des fêtes de Paulhan à 7h20. Repas libre non compris. Retour vers 18h30. +33 4 67 96 11 88 À 7h15 au départ de la gare routière, Ginhoux Voyages vous propose une journée “shopping” au Perthus (Espagne). Arrêt à la salle des fêtes de Paulhan à 7h20. Repas libre non compris. Retour vers 18h30. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault