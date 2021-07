Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Excursion au château de Momas Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Excursion au château de Momas Aire-sur-l’Adour, 14 août 2021, Aire-sur-l'Adour. Excursion au château de Momas 2021-08-14 14:00:00 – 2021-08-14 18:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour EUR 24 24 L’agence Mochila Etcetera organise une excursion dans les jardins du château de Momas : Un amour de petit jardin privé que l’on découvre avec la propriétaire.

Déambulez, respirez, admirez! On pourrait y rester des heures tant le calme que l’on y

trouve est contagieux…

Compris : transport en miniubus, visite 24 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales L’agence Mochila Etcetera organise une excursion dans les jardins du château de Momas : Un amour de petit jardin privé que l’on découvre avec la propriétaire.

Déambulez, respirez, admirez! On pourrait y rester des heures tant le calme que l’on y

trouve est contagieux…

Compris : transport en miniubus, visite 24 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales L’agence Mochila Etcetera organise une excursion dans les jardins du château de Momas : Un amour de petit jardin privé que l’on découvre avec la propriétaire.

Déambulez, respirez, admirez! On pourrait y rester des heures tant le calme que l’on y

trouve est contagieux…

Compris : transport en miniubus, visite 24 euros Inscription : Mochila Etcetera – Agence d’excursions régionales dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville 43.70261#-0.26311