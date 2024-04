Excursion au bord du Léman Genève et Salève Lons-le-Saunier, mercredi 11 septembre 2024.

Départ parking du cimetière 7h45

Visite guidée de la vieille ville de Genève Découvrez la plus grande cité historique de Suisse, dominée par la Cathédrale Saint-Pierre, haut lieu de la Réforme. Explorez la vieille ville et ses ruelles pavées, ses terrasses ombragées et ses fontaines d’eau claire.

Déjeuner libre au centre-ville

Téléphérique du Salève inauguré en 1932 il vous emmène en moins de cinq mn à 1100 m d’altitude. Au sommet vue sur Genève et son jet d’eau et sur le Mont Blanc.

Tarif 70€/personne

Inscription obligatoire à l’office de Tourisme

Annulation à plus de 30 jours du départ remboursement 100% du montant versé.

Annulation entre 30 et 3 jours avant le départ remboursement 50% du montant versé.

Annulation à moins de 3 jours avant le départ aucun remboursement. 70 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11 07:45:00

fin : 2024-09-11

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

