Envie de vous amuser ? Situé entre Boulogne et Calais, le restaurant « la Hêtraie » est le lieu de votre prochain repas-dansant. En effet, l’Office de Tourisme de Wasquehal a le plaisir de vous faire découvrir ce restaurant de qualité avec piste de danse pour les amateurs. De l’apéritif au café, la Hêtraie propose un menu complet composé de huit mets : apéritif, potage, entrée, plat, digestif, fromage, dessert et café, tout y est, sans oublier les boissons servies à discrétion. Un repas copieux agrémenté d’une animation musicale. Alors, allons danser !!! Retour dans la métropole lilloise entre 20h et 20h45 Samedi 22 octobre 2022 Départ de Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal Tarifs* : 58€ pour les adhérents, 73€ pour les non-adhérents avec le transport et le déjeuner (sous réserve de 50 participants) Inscriptions avant le 26 juillet 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

