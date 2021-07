Duhort-Bachen Duhort-Bachen Duhort-Bachen, Landes Excursion à Saint-Sever Duhort-Bachen Duhort-Bachen Catégories d’évènement: Duhort-Bachen

Excursion à Saint-Sever 2021-08-12 14:00:00 – 2021-08-12 18:00:00

Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen

EUR 26.5 L'Agence Mochila Etcetera organise une visite de Saint-Sever Laissez vous emporter par l'histoire du coeur de ville de Saint-Sever pour une visite guidée passionnante de la ville, de l'abbatiale et des cloîtres! Compris : transport privé, visite guidée, temps libre dans la ville. Tarifs : 26,50€ Réservation obligatoire

