Mérignac, le samedi 14 mai à 09:30

L’association La casa de Babel organise une excursion à Saint Sébastien avec au programme : * funiculaire et vue panoramique de la baie de Saint Sébastien * restaurant près de la plage * visite guidée de la ville et jeu de pistes avec professeur et guide espagnol bilingue * shopping pour faire le plein de produits locaux Places limitées. Inscriptions en cours au 07 87 86 07 78 ou [la.casa.de.babel@hotmail.com](mailto:la.casa.de.babel@hotmail.com)

Sur inscription

L'association La casa de Babel organise une excursion à Saint Sébastien le samedi 14 mai.

