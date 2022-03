Excursion à l’île de Batz Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Excursion à l'île de Batz cale nord Port de plaisance Trébeurden

2022-07-27 08:45:00 – 2022-08-17 18:30:00

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden Associer le plaisir d’une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l’île de Batz c’est possible au départ de Trébeurden en juillet et août.

Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie de Morlaix.

A ne manquer sous aucun prétexte!

Départ cale sud- Retour cale sud

cale nord Port de plaisance Trébeurden

