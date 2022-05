Excursion à la journée : Oricourt et Ronchamp

Excursion à la journée : Oricourt et Ronchamp, 20 juillet 2022, . Excursion à la journée : Oricourt et Ronchamp

2022-07-20 07:30:00 – 2022-07-20 19:00:00 EUR 50 Visite guidée du château d'Oricourt : Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d'un plateau, face à la plaine de Lure, c'est un château fort à double enceinte le mieux conservé en Franche Comté. Il a appartenu à Gaucher, connétable du Comté de Bourgogne puis à Nicolas Rolin, chancelier fondateur des hospices de Beaune. Pique-nique au château Visite guidée de la chapelle de Ronchamp : Le Corbusier construit une chapelle en 1955 sur la colline de Notre Dame du haut. Jean Prouvé réalise un campanile dans les années 1970 et en 2011, Renzo Piano œuvre sur la colline.

