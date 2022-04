Excursion à la journée : Mâcon et Chasselas Lons-le-Saunier, 7 septembre 2022, Lons-le-Saunier.

Excursion à la journée : Mâcon et Chasselas parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

2022-09-07 08:30:00 – 2022-09-07 19:00:00 parking devant le cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier Jura

EUR 50 Visite guidée de la ville de Mâcon : La fondation de l’antique Matisco remonte au 1er av JC. Très vite, la cité devient un carrefour de communication. Frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire germanique entre 843 et 1600, Mâcon prospère grâce aux droits de douane instaurés. Au XVIIIème elle voit naître l’un de ses plus célèbres enfants : Alphonse de Lamartine.

Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée et dégustation au château de Chasselas : découvrez le domaine et le travail de la vigne, entrez dans la Cour d’Honneur et visitez la cuverie et la cave à fûts : vinifications et élevage des vins.

Dégustation des vins du domaine (3 vins minimum) .

christelle@lons-jura.fr +33 3 84 24 65 01

Visite guidée de la ville de Mâcon : La fondation de l’antique Matisco remonte au 1er av JC. Très vite, la cité devient un carrefour de communication. Frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire germanique entre 843 et 1600, Mâcon prospère grâce aux droits de douane instaurés. Au XVIIIème elle voit naître l’un de ses plus célèbres enfants : Alphonse de Lamartine.

Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée et dégustation au château de Chasselas : découvrez le domaine et le travail de la vigne, entrez dans la Cour d’Honneur et visitez la cuverie et la cave à fûts : vinifications et élevage des vins.

Dégustation des vins du domaine (3 vins minimum) .

parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-03-30 par