2022-06-15 08:15:00 – 2022-06-15 18:00:00

Lons-le-Saunier 39000 Lons-le-Saunier EUR 42 Croisière promenade sur le Vauban : passez deux écluses et traversez l'impressionnant canal souterrain de 375 mètres, creusé sous la montagne sous la Citadelle. Depuis le bateau, vous disposez d'une vue imprenable sur les fortifications de Vauban et la Citadelle. Commentaires audio scénarisés. Déjeuner libre au centre-ville Visite guidée « les fontaines » : Les fontaines publiques sont d'importants éléments du décor urbain. Elles témoignent, au cours des siècles, de la difficile conquête de l'eau dans la cité ainsi que de l'attention particulière apportée à leur construction.

