Excursion à la journée : Belfort Lons-le-Saunier, 3 août 2022, Lons-le-Saunier.

Excursion à la journée : Belfort parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

2022-08-03 07:30:00 – 2022-08-03 19:00:00 parking devant le cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

EUR 52 Visite guidée « sur les traces des lions » : Dépoussiérez les façades, parcourez les ruelles, levez le nez ou explorez le sol pour découvrir une centaine de lions sculptés peints ou gravés.

Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée du musée Japy : dès 1977, Frédéric Japy produit des ébauches de montres et des machines-outils plus rapides et moins coûteuses. Il mécanise ensuite la fabrication de montres, de

