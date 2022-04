Excursion à la journée : Aix les Bains Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Excursion à la journée : Aix les Bains Lons-le-Saunier, 27 juillet 2022, Lons-le-Saunier. Excursion à la journée : Aix les Bains parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

2022-07-27 07:00:00 – 2022-07-27 19:00:00 parking devant le cimetière Rue Robert Schuman

Visite guidée les palaces des coteaux/ LE Royal Splendide : A la Belle Epoque les palaces se multiplient pour accueillir l'aristocratie internationale qui pérégrine de station balnéaire en station thermale. Le complexe Royal-Splendide était à la pointe de ce qui se faisait alors dans l'hôtellerie, comme en témoignent les riches décors et la pléiade de têtes couronnées qui ont séjourné. Déjeuner libre au centre-ville Visite guidée du Musée Faure : dans le cadre d'une majestueuse villa de 1900, donation du médecin Jean Faure à la ville : Rodin, Pissarro, Degas, Couture, Corot, Cézanne, Jongkind…

