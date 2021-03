Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Excursion à La Ferme aux Cerfs Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Excursion à La Ferme aux Cerfs, 28 mars 2021-28 mars 2021, Aire-sur-l'Adour. Excursion à La Ferme aux Cerfs 2021-03-28 09:45:00 – 2021-03-28 15:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour EUR 46 L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de la Ferme aux Cerfs Prendre l’air en parcourant le parc animalier (2km ou 4.5km), admirer cerfs, daims et

sangliers, déguster des spécialités (repas à emporter et pris en extérieur) Compris : transport privé, entrée du parc, apéritif, déjeuner (à choisir sur menu), Armagnac.

Départ de Aire à 9h45 (retour 15h) et 10h45 (retour 15h30) le 20 mars Tarifs : 46 € Réservation obligatoire L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de la Ferme aux Cerfs Prendre l’air en parcourant le parc animalier (2km ou 4.5km), admirer cerfs, daims et

sangliers, déguster des spécialités (repas à emporter et pris en extérieur) Compris : transport privé, entrée du parc, apéritif, déjeuner (à choisir sur menu), Armagnac.

Départ de Aire à 9h45 (retour 15h) et 10h45 (retour 15h30) le 20 mars Tarifs : 46 € Réservation obligatoire L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de la Ferme aux Cerfs Prendre l’air en parcourant le parc animalier (2km ou 4.5km), admirer cerfs, daims et

sangliers, déguster des spécialités (repas à emporter et pris en extérieur) Compris : transport privé, entrée du parc, apéritif, déjeuner (à choisir sur menu), Armagnac.

Départ de Aire à 9h45 (retour 15h) et 10h45 (retour 15h30) le 20 mars Tarifs : 46 € Réservation obligatoire L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de la Ferme aux Cerfs Prendre l’air en parcourant le parc animalier (2km ou 4.5km), admirer cerfs, daims et

sangliers, déguster des spécialités (repas à emporter et pris en extérieur) Compris : transport privé, entrée du parc, apéritif, déjeuner (à choisir sur menu), Armagnac.

Départ de Aire à 9h45 (retour 15h) et 10h45 (retour 15h30) le 20 mars Tarifs : 46 € Réservation obligatoire

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour