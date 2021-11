#Exclusivité SYLVAIN RANSY TRIO Le Baiser Salé, 29 janvier 2022, Paris.

La musique de Sylvain Ransy n’est autre que la rencontre entre la profondeur du jazz bop et les subtilités de la musique caribéenne, dans une écriture précise et moderne. Un projet à découvrir en exclusivité au Baiser Salé !!

Sylvain Ransy piano, Zacharie Abraham cbasse, Arnaud Dolmen batterie

Pianiste et compositeur de talent, cet artiste guadeloupéen brille par sa créativité. La musique de Sylvain Ransy n’est autre que la rencontre entre la profondeur du jazz bop et les subtilités de la musique caribéenne, dans une écriture précise et moderne.

En préparation de son second album, il vient le roder sur la scène du Baiser Salé et présenter son trio, empreint de modernité, de jazz et de la profondeur des musiques traditionnelles et ancestrales guadeloupéennes.

https://www.youtube.com/watch?v=u6lj6hWIwTo

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersal https://twitter.com/lebaisersal0142333771

