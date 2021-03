Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe EXCLUSIVE DRIVE Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

EXCLUSIVE DRIVE, 19 mars 2021-19 mars 2021, Le Mans. EXCLUSIVE DRIVE 2021-03-19 07:00:00 – 2021-03-21 Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti

Le Mans Sarthe Rdv à Exclusive Drive les 19, 20 et 21 mars au Mans. Enfin un peu de liberté !

Merci à tous de votre soutien pendant cette année, rdv dans le paddock !

N’hésitez pas à réserver vos sessions de roulage avec vos amis !

Contactez Sylvie au 01 41 33 37 31 ou sylvie@exclusivedrive.fr GENTLEMEN START YOUR ENGINES ! sylvie@exclusivedrive.fr +33 1 41 33 37 31 http://www.exclusivedrive.fr/ GENTLEMEN START YOUR ENGINES ! Rdv à Exclusive Drive les 19, 20 et 21 mars au Mans. Enfin un peu de liberté !

Merci à tous de votre soutien pendant cette année, rdv dans le paddock !

N’hésitez pas à réserver vos sessions de roulage avec vos amis !

Contactez Sylvie au 01 41 33 37 31 ou sylvie@exclusivedrive.fr

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Ville Le Mans