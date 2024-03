Excit’œil 25 ans ça se fête ! rue Jean Chavoix Excideuil, samedi 25 mai 2024.

Curieuses et curieux de tout âge, venez (re)découvrir les histoires des bancs à poèmes à travers une déambulation poétique et musicale dans les rues d'Excideuil.

Notre anniversaire s'achèvera sous la halle pour partager les agapes préparées par nos bénévoles… et les vôtres si le cœur vous en dit.

Aviez-vous remarqué que certains bancs à Excideuil sont gravés de poèmes ?

Aujourd’hui il en reste peu, mais savez-vous combien ils étaient au départ ?

Et qui parmi vous connaît le lien qui, depuis vingt-cinq ans, unit ces bancs à Excit’œil ?

Curieuses et curieux de tout âge, venez (re)découvrir leurs histoires à travers une déambulation poétique et musicale dans les rues d’Excideuil. De banc en banc, troubadours d’hier et de demain rendront hommage à notre petite cité de caractère, redonnant vie aux poèmes qu’elle inspira à Jacques Jouet à travers les voix de ses habitants…

Après la diffusion d’un court film qui retrace les débuts d’Excit’œil, notre anniversaire s’achèvera sous la halle pour partager les agapes préparées par nos bénévoles… et les vôtres si le cœur vous en dit. .

Début : 2024-05-25 18:00:00

rue Jean Chavoix Ancienne école des garçons

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

