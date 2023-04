Départ de la 2ème étape du Tour du Limousin, 16 août 2023, Excideuil.

La 56ème édition du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine est une course par étape de cyclisme sur route qui se déroulera du 15 au 18 août 2023, en Limousin et en Périgord..

2023-08-16

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 56th edition of the Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine is a cycling road race that will take place from August 15 to 18, 2023, in Limousin and Périgord.

La 56ª edición del Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine es una prueba ciclista de fondo en carretera que se celebrará del 15 al 18 de agosto de 2023, en Limousin y Périgord.

Die 56. Ausgabe der Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine ist ein Etappenrennen im Straßenradsport, das vom 15. bis 18. August 2023 im Limousin und im Périgord stattfindet.

