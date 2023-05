Eté actif – escalade, 14 juillet 2023, Excideuil.

A partir de 6 ans, encadrement par professionnel diplômé.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€ – paiement à la réservation..

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 6 years old, supervised by a qualified professional.

Registration and reservation required at the Tourist Office, limited number of places.

Price 10? – payment on reservation.

A partir de 6 años, supervisado por un profesional cualificado.

Inscripción y reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, número de plazas limitado.

Precio 10? – pago en el momento de la reserva.

Ab 6 Jahren, Betreuung durch diplomierte Fachkräfte.

Anmeldung und Reservierung im Tourismusbüro erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Preis: 10 ? – zahlung bei der Buchung.

