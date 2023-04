Eté actif – spéléologie Allée Dujarric de la Rivière, 10 juillet 2023, Excideuil.

Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé avec matériel et combinaisons fournies.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte durant l’activité) ou de 12 ans (non accompagné).

Tarif 10€ – paiement à la réservation..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:00:00.

Allée Dujarric de la Rivière Stade de rugby

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to caving in natural caves, supervised by a qualified professional with equipment and wetsuits provided.

From 6 years old (accompanied by an adult during the activity) or 12 years old (unaccompanied)

Price 10€ – payment on reservation.

Iniciación a la espeleología en cuevas naturales, supervisada por un profesional cualificado con material y trajes de neopreno proporcionados.

A partir de 6 años (acompañado por un adulto durante la actividad) o 12 años (sin acompañante).

Precio 10? – pago en el momento de la reserva.

Einführung in die Höhlenforschung in natürlichen Höhlen, betreut von einem diplomierten Fachmann mit Ausrüstung und bereitgestellten Anzügen.

Ab 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen während der Aktivität) oder ab 12 Jahren (ohne Begleitung).

Preis: 10 ? – zahlung bei der Reservierung.

