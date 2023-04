Fête de la pêche au moulin Moulin de la Baysse, 3 juin 2023, Excideuil.

La société de pêche d’Excideuil organise une journée pêche dédiée aux enfants au moulin de la Baysse.

Restauration, buvette sur place..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Moulin de la Baysse Rue du stade

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Excideuil fishing society organizes a fishing day dedicated to children at the Baysse mill.

Catering and refreshments on site.

La sociedad de pesca de Excideuil organiza una jornada de pesca dedicada a los niños en el molino de Baysse.

Catering y refrescos in situ.

Die Angelgesellschaft von Excideuil organisiert einen Angeltag für Kinder in der Mühle von Baysse.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-11 par Isle-Auvézère