Maëva Croissant – Performance Château d’Excideuil, 22 avril 2023, Excideuil.

Il s’agira d’une activation de son livre « Le parasite et autres lectures performances » récemment paru aux éditions Les Murmurations, Pigalle, Paris.

Cet ouvrage rassemble plusieurs de ses textes écrits et performés entre 2013 et 2019.

Suivi d’un apéritif-échange avec l’artiste..

Château d’Excideuil Salles du castelet

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It will be an activation of his book « Le parasite et autres lectures performances » recently published by Les Murmurations, Pigalle, Paris.

This book gathers several of his texts written and performed between 2013 and 2019.

Followed by an aperitif-exchange with the artist.

Será una activación de su libro « Le parasite et autres lectures performances » publicado recientemente por Les Murmurations, Pigalle, París.

Este libro reúne varios de sus textos escritos e interpretados entre 2013 y 2019.

Seguido de un aperitivo-intercambio con el artista.

Es wird sich um eine Aktivierung seines Buches « Le parasite et autres lectures performances » handeln, das kürzlich im Verlag Les Murmurations, Pigalle, Paris, erschienen ist.

Dieses Buch versammelt mehrere seiner Texte, die er zwischen 2013 und 2019 geschrieben und performt hat.

Anschließend Aperitif-Austausch mit dem Künstler.

