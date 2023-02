Exceptionnel : un dîner dans les vignes de la citadelle de Blaye ! La citadelle Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Gironde

Exceptionnel : un dîner dans les vignes de la citadelle de Blaye ! La citadelle, 26 juillet 2023, Blaye . Exceptionnel : un dîner dans les vignes de la citadelle de Blaye ! Clos de l’échauguette La citadelle Blaye Gironde La citadelle Clos de l’échauguette

2023-07-26 18:30:00 – 2023-07-26 23:00:00

La citadelle Clos de l’échauguette

Blaye

Gironde 8 8 EUR Un dîner dans les vignes de la citadelle !

La Maison du Vin de Blaye vous propose de participer à une soirée estivale unique au sein du Clos de l’Echauguette. Ce tout petit vignoble niché au cœur de la Citadelle, dominant la ville et l’Estuaire est exceptionnellement ouvert au public lors de cette soirée.

Venez profiter de ce panorama majestueux en vivant l’ambiance conviviale d’une soirée festive en compagnie des vignerons de l’appellation qui vous feront déguster leurs vins !

Au programme : dégustations, paniers pique-nique, démonstrations de labour à cheval et animations musicales.

Réservation obligatoire auprès de la maison du vin 05.57.42.94.20 ou boutique.vin-blaye.com. Un dîner dans les vignes de la citadelle !

La Maison du Vin de Blaye vous propose de participer à une soirée estivale unique au sein du Clos de l’Echauguette. Ce tout petit vignoble niché au cœur de la Citadelle, dominant la ville et l’Estuaire est exceptionnellement ouvert au public lors de cette soirée.

Venez profiter de ce panorama majestueux en vivant l’ambiance conviviale d’une soirée festive en compagnie des vignerons de l’appellation qui vous feront déguster leurs vins !

Au programme : dégustations, paniers pique-nique, démonstrations de labour à cheval et animations musicales.

Réservation obligatoire auprès de la maison du vin 05.57.42.94.20 ou boutique.vin-blaye.com. +33 5 57 42 94 20 Maison du vin de Blaye Corinne Couette

La citadelle Clos de l’échauguette Blaye

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Blaye Gironde La citadelle Clos de l'échauguette Ville Blaye lieuville La citadelle Clos de l'échauguette Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye /

Exceptionnel : un dîner dans les vignes de la citadelle de Blaye ! La citadelle 2023-07-26 was last modified: by Exceptionnel : un dîner dans les vignes de la citadelle de Blaye ! La citadelle Blaye 26 juillet 2023 Clos de l'échauguette La citadelle Blaye Gironde Gironde La Citadelle Blaye

Blaye Gironde