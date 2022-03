Excellent voyage Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Se présenter 30 minutes avant le début du spectacle dans le hall d’entrée de l’ Espace 233 afin de retirer vos billets. Pour ce nouveau « seul en scène», Patrick Plauchu nous entraine dans l’univers de l’humour. De sa naissance, son adolescence, ses tentatives de premières rencontres, ses voyages à… aujourd’hui ! 1h10 de rire +33 6 10 64 72 09 Se présenter 30 minutes avant le début du spectacle dans le hall d’entrée de l’ Espace 233 afin de retirer vos billets. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

