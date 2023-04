Cybermenace : comment se protéger des attaques ? Excelia Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Cybermenace : comment se protéger des attaques ? Excelia, 30 mai 2023, Tours. Cybermenace : comment se protéger des attaques ? Mardi 30 mai, 18h30 Excelia Inscription gratuite mais obligatoire Quels sont les bons réflexes à adopter pour se protéger ?

Comment réagir en cas d’attaque ? Dirigeants et toute personne en charge des systèmes d’information,

la CCI Touraine, en partenariat avec la Gendarmerie d’Indre-et-Loire, l’ANSSI et la DGSI, vous proposent une conférence pour prévenir les risques liés à la sécurité informatique

en entreprise. Programme 18h15 – Accueil 18h30 – Ouverture de la conférence et prise de parole de Philippe ROUSSY Président de la CCI Touraine Suivront les interventions de : Adjudant-Chef Marc TEROUANNE – Enquêteur en Nouvelles Technologies au Groupement de Gendarmerie d’Indre-et-Loire Capitaine Dominique PADIOU – Référent Sécurité Economique au Groupement de Gendarmerie d’Indre-et-Loire Jean-Manuel GAGET – Délégué à la Sécurité Numérique pour la Région Centre à l’ANSSI – Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information Direction Générale de la Sécurité Intérieure Témoignage du Responsable Informatique du Conseil Départemental, victime d’une cyberattaque Echanges, synthèses et conclusion 20h30 – Clôture Excelia 10 Rue Léo Delibes, 37200 TOURS Tours 37550 Les Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_p-2XZFTIUecd9-XaYUS7vGGMi5C2WxIgsBmx_KkPNdUQVYzMFkyVTNMM0tQUjYyUDVCU0VVVVlEWSQlQCNjPTEu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T18:30:00+02:00 – 2023-05-30T20:30:00+02:00

2023-05-30T18:30:00+02:00 – 2023-05-30T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Excelia Adresse 10 Rue Léo Delibes, 37200 TOURS Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Excelia Tours

Excelia Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Cybermenace : comment se protéger des attaques ? Excelia 2023-05-30 was last modified: by Cybermenace : comment se protéger des attaques ? Excelia Excelia 30 mai 2023 Excelia Tours Tours

Tours Indre-et-Loire