Rencontres Sous-traitants | Industriels de la filière des DM Excelia, 16 mai 2023, Tours. Rencontres Sous-traitants | Industriels de la filière des DM Mardi 16 mai, 17h30 Excelia Sur inscription Healthcare Loire Valley vous propose de participer à l’atelier Dispositifs médicaux et Sous-traitance le Mardi 16 mai 2023 de 17h30 à 20h à Excelia Campus de Tours. Cet atelier fait suite au succès de l’événement du 27 juin 2022 avec 28 participants. Nous réitérons la mise en relation des acteurs du DM. Cet atelier vous concerne si vous :

✅ Proposez des prestations de sous-traitance

✅ Fabriquez des dispositifs médicaux Le programme :

♦ 17h30 – 17h45 : Introduction

♦ 17h45 – 19h : Pitch de 7 minutes des entreprises sous-traitantes

♦ 19h – 20h : Cocktail / Networking entre entreprises

➡ Vous voulez participer à la session de pitch ? Merci de l’indiquer dans le formulaire d’inscription. Nous prendrons contact avec vous et vous transmettrons le gabarit de votre pitch à compléter. Audience cible :

♦ Acheteurs, Supply chain manager, CEO, CTO, Ingénieur R&D, Responsable innovation, DAF, CFO,… En présentiel ou distanciel :

Présentiel : EXCELIA – Campus de Tours | 8 rue Léo Delibes 37200 Tours

Distanciel : Via Teams Inscription

Inscription

➡ L'inscription est gratuite mais obligatoire, inscrivez-vous ici : https://forms.gle/Gf1K8PKQQL5CdKrT8 Excelia 8 rue Léo Delibes, 37000 tours Tours

