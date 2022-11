Web3 et Blockchain : Quelles opportunités pour votre entreprise et votre communication ? Excelia, campus de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Web3 et Blockchain : Quelles opportunités pour votre entreprise et votre communication ? Jeudi 8 décembre, 18h30

Gratuit, sur inscription

Vous cherchez à gagner en productivité dans votre activité ? Vous voulez apporter sécurité et traçabilité à votre communication ? Découvrez le potentiel du web3 et de la blockchain ! Excelia, campus de Tours 8 rue Léo Délibes, 37000 Tours Les Fontaines Tours 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ces deux technologies combinées vous permettent de sécuriser vos datas et de développer de nouvelles solutions de communication. Pour mieux comprendre, Digital Loire Valley s’associe à Excelia pour vous proposer une table ronde : Web3 et Blockchain : quelles opportunités pour votre entreprise et votre communication ? ️ Le 8 décembre à 18h30 À Excelia, 8 Rue Léo Delibes, Bâtiment D à Tours Venez échanger avec : Anthony Hié – Keynote

Thomas Cheneseau

Deuxième Intervenant ( en cours de validation) Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail Évènement gratuit, sur inscription !

2022-12-08T18:30:00+01:00

2022-12-08T20:00:00+01:00

Excelia, campus de Tours
8 rue Léo Délibes, 37000 Tours

