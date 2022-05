Excalibur

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 8 8 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Excalibur, c’est une légende dont tout le monde à déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie, cette épée légendaire qui détermine le prochain roi de Camelot. Celle-ci tenait à nous parler du jour qui changea Camelot à jamais. Avec les ateliers théâtre enfants

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 30mn

