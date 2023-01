Exam’Zen Caen, 7 février 2023, Caen .

Exam’Zen

2023-02-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-07 20:00:00 20:00:00

Caen

Calvados

Les exams approchent et c’est la panique ?

« ça me stresse tellement que je n’arrive pas à me concentrer …»

« je dors mal, ça m’angoisse… »

« j’ai tellement de trucs à réviser… je ne sais pas par où commencer …»

« je sais qu’à l’oral, je vais perdre tous mes moyens… »

STOP !

Est-ce que tu sais que certaines méthodes de travail, la sophrologie ou l’hypnose peuvent t’aider

Les professionnels de Mai’be peuvent t’accompagner pour :Apprendre à réviser vite et bienDiminuer le stress des examsSavoir se concentrerAssurer à l’oral

Tu es collégien, lycéen, étudiant et ça t’intéresse ? Retrouvez Mai’be à l’E2SE le mardi 7 février à 18h pour une conférence gratuite et tout savoir sur nos pratiques !

Tu découvriras des solutions concrètes pour t’aider à rester zen et réussir tes exams ?

