Examens publics Saint-Caprais, mercredi 29 mai 2024.

Examens publics Saint-Caprais Cher

Examens publics cycles 1,2 et 3 en art dramatique

Au programme de ces examens ,deux créations collectives autour du épertoire de théâtre du XVIIIème siècle

(Marivaux, Jean-Joseph Vadé, AlainRené Lesage…) et cinq parcours libres dans le cadre de passages de brevets et certificats d’études théâtrales. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 19:30:00

fin : 2024-05-30

Rue Jacques Coeur

Saint-Caprais 18400 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Examens publics Saint-Caprais a été mis à jour le 2024-03-02 par OT BOURGES